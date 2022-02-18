При коронавирусе возможны ложные симптомы – биолог
Коронавирус вызывает большую тревожность, поэтому у людей могут возникнуть психосоматические симптомы якобы указывающие на COVID-19, сообщает Ура.
Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), доктор биологических наук Анча Баранова.
"Конечно, бывают психосоматические симптомы, которые пациенты подписывают под COVID-19, потому что он сам по себе вызывает большую тревожность. Причем эта тревожность состоит из двух частей. Первая — это общая тревожность, связанная с пандемией, неизвестно, что будет завтра, родственники заболеют, то ли сам заболеешь, работа останется или нет, вот такая тревожность", — сказала Анча Баранова.
Второй частью тревожности биолог назвала непосредственное воздействие коронавируса на мозг человека.
"Вирус влияет на мозг, и он влияет в том числе путем расшатывания наших нормальных процессов, которые у нас происходят. Кто-то более склонен к тревожности, кто-то больше к депрессии, кто-то к чему-то еще, и это все в нормальном фенотипе. Нормальный фенотип, это не идеальная норма, это большой очерченный круг, но в нем кто-то может быть поближе к тревожности, либо к депрессии, либо к мании, но все это находится в пределах общей нормы", — уточнила биолог.
"В связи с тем, что коронавирус вызывает воспаление и нейровоспаление, это дает вклад во все эти процессы и те акцентуации, которые у человека имеются, они во время коронавируса сами по себе могут обостряться. Они потом приходят в норму после снятия воспаления, что улучшает состояние. Но поэтому у нас бывают такие психосоматические симптомы", — добавила Анча Баранова.