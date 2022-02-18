При коронавирусе возможны ложные симптомы – биолог

Коронавирус вызывает большую тревожность, поэтому у людей могут возникнуть психосоматические симптомы якобы указывающие на COVID-19, сообщает Ура.

Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), доктор биологических наук Анча Баранова.

"Конечно, бывают психосоматические симптомы, которые пациенты подписывают под COVID-19, потому что он сам по себе вызывает большую тревожность. Причем эта тревожность состоит из двух частей. Первая — это общая тревожность, связанная с пандемией, неизвестно, что будет завтра, родственники заболеют, то ли сам заболеешь, работа останется или нет, вот такая тревожность" , — сказала Анча Баранова.

Второй частью тревожности биолог назвала непосредственное воздействие коронавируса на мозг человека.

"Вирус влияет на мозг, и он влияет в том числе путем расшатывания наших нормальных процессов, которые у нас происходят. Кто-то более склонен к тревожности, кто-то больше к депрессии, кто-то к чему-то еще, и это все в нормальном фенотипе. Нормальный фенотип, это не идеальная норма, это большой очерченный круг, но в нем кто-то может быть поближе к тревожности, либо к депрессии, либо к мании, но все это находится в пределах общей нормы" , — уточнила биолог.