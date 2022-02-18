Час вопросов к правительству, пенсии и новый праздник – повестка дня Рады
Сегодня, 18 февраля в 10:00 Верховная Рада соберется на пленарное заседание. Оно начнется с часа вопросов к правительству, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Ожидается, что сегодня нардепы, во время часа вопросов к правительству, заслушают доклады:
- министра финансов Сергей Марченко по обеспечению финансирования вопросов, требующих неотложного решения;
- министра обороны Алексея Резникова - о ситуации на границах Украины, а также о состоянии комплектования Сил территориальной обороны ВСУ;
- премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно состояния энергетической безопасности Украины.
На этот раз час вопросов к правительству продлится с 10:00 до 12:00.
Кроме того, будут рассмотрены законопроекты о:
- общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении (№2683-2683-3);
- установление нового праздника - Дня украинской государственности (№5864);
- внесение изменений в некоторые законы Украины относительно определенных вопросов управления имуществом для нужд Вооруженных Сил Украины (№5801);
- социальная защита лиц пожилого возраста (№ 4285);
- внесение изменений в некоторые законы Украины, направленных на обеспечение дополнительных гарантий соцзащиты ветеранов войны (№6350);
- внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта (№6395);
- противодействие нарушению прав в сфере труда (№ 5748);
- совершенствование правового регулирования финансирования деятельности политических партий (№ 5253-1).
Вместе с тем парламентарии рассмотрят ряд законопроектов о ратификации соглашений с другими государствами, а также с Евросоюзом.
Также нардепы планируют рассмотреть ряд проектов постановлений о переименовании населенных пунктов в Украине.