В США расследуют "фантомное торможение" электромобилей Tesla

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) США заявила, что расследует проблему, названную «фантомным торможением», которая затрагивает около 416 тысяч электромобилей Tesla, сообщает 3Dnews.

Расследование было инициировано после того, как ведомство получило сотни жалоб на то, что электромобили Tesla неожиданно и без причины останавливаются, якобы чтобы избежать столкновения, даже если на дороге совершенно пусто.

Источник изображений: The Verge

Расследование затрагивает все автомобили Tesla Model 3 и Model Y, выпущенные в 2021 и 2022 годах. Первые сообщения о «фантомном торможении» появились прошлой осенью, когда Tesla была вынуждена откатить обновление своей системы помощи водителю Full Self-Driving из-за проблем с неожиданно возникающими предупреждениями о приближающемся лобовом столкновении и «фантомным торможением». Но после отката количество жалоб на неожиданную и ничем не обусловленную экстренную остановку резко выросло. NHTSA получила 107 жалоб на эту проблему с ноября по январь, по сравнению с 34 жалобами за предыдущие 22 месяца.

Теперь NHTSA заявляет, что за последние девять месяцев получила 354 жалобы на «фантомное торможение», в которых говорится, что авто неожиданно задействует тормоза при движении на высокой скорости. Заявители сообщают, что экстренное торможение может происходить без предупреждения, случайным образом и часто несколько раз за одну поездку.

Управление по расследованию дефектов транспортных средств NHTSA начало стадию предварительной оценки, которая предшествует официальному отзыву. В отчёте говорится, что на сегодняшний день сообщений об авариях, травмах или ДТП с летальным исходом вследствие этой проблемы не поступало. Однако водители жалуются, что такое поведение авто сильно пугает пассажиров и может привести к серьёзной аварии, если вдруг за резко тормозящей Tesla окажется едущий на высокой скорости автомобиль.

Источник изображений: The Verge

Сообщается, что проблема может быть связана с неоднозначным решением Илона Маска (Elon Musk) убрать радарные датчики из новых автомобилей Model 3 и Model Y. Глава Tesla решил, что система помощи водителю может нормально функционировать полагаясь исключительно на камеры.

Tesla неоднократно привлекала внимание регуляторов тем, что позволяет своим клиентам тестировать Full Self-Driving, которая на данном этапе является незавершённой версией продукта, который, как обещает Маск, приведёт к созданию полностью автономных транспортных средств.

С октября прошлого года Tesla провела десять отзывов фирменных авто из-за самых разных проблем: от неисправного механизма запирания багажника и неисправного обогревателя ветрового стекла до режима, который позволял автомобилю продолжать движение несмотря на знак STOP. Компания также находится под следствием из-за дюжины инцидентов, связанных с тем, что автомобили Tesla врезались в машины экстренных служб при использовании автопилота.