Блинкен встретится с Лавровым для обсуждения ситуации с Украиной

Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины﻿. Об этом, ссылаясь на спикера Государственного департамента США Неда Прайса, сообщает Деловая столица.

"Россияне ответили, предложив даты на конец следующей недели, что мы принимаем – при условии, что не будет никакого дальнейшего вторжения России в Украину" , — написал он в Twitter.

Прайс добавил, что в случае, если россияне вторгнутся в ближайшие дни, "это будет означать, что они никогда серьезно не относились к дипломатии" .

Спикер Госдепартамента уточнил, что Блинкен и Лавров планируют встретиться в Европе.