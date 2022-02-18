Блинкен встретится с Лавровым для обсуждения ситуации с Украиной
Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Об этом, ссылаясь на спикера Государственного департамента США Неда Прайса, сообщает Деловая столица.
"Россияне ответили, предложив даты на конец следующей недели, что мы принимаем – при условии, что не будет никакого дальнейшего вторжения России в Украину", — написал он в Twitter.
Прайс добавил, что в случае, если россияне вторгнутся в ближайшие дни,
"это будет означать, что они никогда серьезно не относились к дипломатии".
Спикер Госдепартамента уточнил, что Блинкен и Лавров планируют встретиться в Европе.