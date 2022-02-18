Дизайн и ключевые характеристики POCO X4 Pro утекли в сеть

Xiaomi готовится в скором времени представит смартфон среднего класса POCO X4 5G, сообщает 3Dnews.

Сегодня в Сеть утекли живые фото устройства и его коробки, которые полностью раскрыли дизайн устройства и пролили свет на его ключевые характеристики.

Источник изображений: SmartDroid

Источником изображений стал интернет-ресурс SmartDroid. К моменту подготовки данной заметки издание уже удалило изображения, но пользователи Сети успели их сохранить. Судя по фото, новинка имеет совершенно новый для смартфонов Xiaomi дизайн.

Источник изображений: SmartDroid

Все три объектива основной камеры и светодиодная вспышка размещаются на широком блоке, который украшен логотипом POCO. Стоит отметить, что транспортировочная плёнка, которой прикрыт экран устройства, содержит надпись о том, что в смартфоне используется основная камера с разрешением 108 Мп. Это противоречит предыдущим утечкам, которые указывали на использование 64-Мп датчика.

Источник изображений: SmartDroid

Другие надписи на упаковке смартфона гласят, что новинка оснащена AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера размещается в круглом вырезе. Также говорится об использовании в устройстве восьмиядерного 6-нм чипсета Qualcomm Snapdragon с поддержкой 5G, NFC-модуля и 5000-мА·ч батареи с поддержкой 67-Вт быстрой зарядки.

Источник изображений: SmartDroid

Согласно предыдущим утечкам, диагональ экрана составит 6,7 дюйма. В качестве аппаратной платформы будет использоваться Snapdragon 695. POCO X4 Pro предложит пользователям до 8 Гбайт оперативной и до 256 Гбайт постоянной памяти. Устройство будет работать под управлением Android 11 с оболочкой MIUI 13.