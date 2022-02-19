Рак простаты: названы симптомы, которые должны насторожить мужчин

Рак предстательной железы в большинстве случаев протекает бессимптомно, поэтому так важно пройти обследование и позаботиться о своем здоровье. Тем не менее, есть признаки, которые свидетельствуют о болезни, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Около 78% из тех, у кого выявили рак простаты, проживут 10 или более лет, но ваши шансы на выживание во многом зависят от того, насколько рано вам поставили диагноз.

Явных симптомов заболевания нет, но вам следует обратить внимание на определенные симптомы со стороны мочевыводящих путей. Если у вас есть какой-либо из следующих семи симптомов, вам следует поговорить со своим врачом о скрининге на антиген простаты.

Симптомы рака простаты

Проблемы с мочеиспусканием

Снижение силы струи мочи

Кровь в моче

Кровь в сперме

Боль в костях

Похудение без причины

Эректильная дисфункция.

Если у вас местно-распространенный рак предстательной железы (когда он выходит за пределы предстательной железы) или если рак прогрессировал и распространился на другие части тела, то вы можете испытывать более общие симптомы, к которым относятся боль в спине, бедре или в тазу.

Несмотря на то, что посещение врача необходимо, не паникуйте слишком сильно. Все эти симптомы могут быть вызваны нераковыми проблемами со здоровьем.