Сегодня стартует Мюнхенская конференция: что о ней известно

Сегодня, 18 февраля стартует Мюнхенская конференция по безопасности-2022. Центральной темой, которую обсудят лидеры более чем 30 стран мира, станет ситуация безопасности вокруг Украины.﻿ Об этом, со ссылкой на повестку дня конференции, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Кто примет участие

Мюнхенская конференция впервые за два года состоится в очном формате, в которой, в частности, примут участие:

канцлер Германии Олаф Шольц,

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг,

председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,

премьер Великобритании Борис Джонсон,

президент Франции Эммануэль Макрон

вице-президент США Камала Харрис,

А также еще примерно 35 глав государств и правительств.

Украина - центральная тема

Ожидается, что участники обсудят множество разных вопросов, но в центре обсуждения будет тема ситуации вокруг Украины, угроза нового возможного вторжения РФ.

Зеленского пригласили, а Путин отказался

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию. Его выступление ожидается завтра в 16:30 (по киевскому времени).

При этом президент РФ Владимир Путин, который тоже был приглашен в Мюнхен, отказался от встречи. Российские представители тоже не приедут на встречу, если ссылаться на то, что не имеют прививок от коронавируса одобренными в ЕС вакцинами.

Что известно о конференции

Конференция ежегодно проходит с 1963 года, бывший посол и госсекретарь Вольфганг Ишингер руководит мероприятием с 2008 года. На этот раз она продлится с 18 по 20 февраля.