Цена золота превысила $1900 за унцию

Главными факторами, которые повлияли на рост цены золота, стали обострение ситуации на Донбассе и напряженность между Россией и Западом. Инвесторы спасаются от геополитических рисков и от инфляции, сообщает РБК.

Спотовая цена на золото на торгах в четверг, 17 февраля, выросла на 1,58%, до $1901,2 за тройскую унцию, следует из данных торгов на бирже Comex на 19:19. На пике стоимость драгоценного металла поднималась до $1902,2. Это максимум с июня 2021 года. К 20:05 рост немного снизился, до 1,56% ($1900,7 за унцию).

Цены выросли из-за неспадающей напряженности между Россией и Западом, а также обострения ситуации на Донбассе. Так из России выслали заместителя посла США Бартла Гормана. Помимо этого, госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совбеза ООН заявил, что российские войска готовятся начать вторжение на Украину уже в «ближайшие дни». Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс видит наращивание военного присутствия на границе с Украиной. Он призывал Москву доказать, что она отводит войска, о чем ранее заявляли в Минобороны России.