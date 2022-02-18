"Я предлагаю закрыть рот": Шуфрич и Верещук сцепились в эфире
В четверг, 17 февраля, в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1 вице-премьер-министр Ирина Верещук и нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич устроили перепалку, сообщает УНИАН.
Все началось из-за того, что, по мнению Шуфрича, министр оскорбила президента Германии Штайнмайера. Их пыталась успокоить ведущая шоу, но зря.
"Мы завтра можем стать свидетелями серьезного дипломатического скандала. Вице-премьер-министр Украины госпожа Верещук оскорбила публично Штайнмайера, неправильно процитировав его", - возмутился народный депутат и добавил, что он лично знаком с главой ФРГ.
Он добавил, что тот заявил "снять петлю с Украины", а Верещук процитировала его так "ослабить петлю на шее Украины".
На что телеведущая Наталья Мосейчук возмутилась и спросила Шуфрича, серьезно ли он намерен это все сейчас обсуждать. И посоветовала ему написать смс Штайнмайеру, что Верещук так сказала.
"Я предлагаю извиниться", - сказал Нестор.
"Я предлагаю закрыть рот и послушать ведущую", - резко ответила ему вице-премьер министр.