Выходные в марте 2022 года: сколько будем отдыхать

В марте украинцев ждут не только теплая погода и весеннее настроение, но и дополнительные выходные.

В первый месяц весны традиционно отмечают Международный женский день - 8 марта. Этот праздник является нерабочим днем и в этом году он приходится на вторник, а потому и понедельник, 7 марта, будет выходным.

Так, украинцы смогут отдыхать четыре дня подряд: 5, 6, 7 и 8 марта. Дополнительный выходной предстоит отработать в субботу, 12 марта.

Кроме этого, традиционно выходными останутся субботы и воскресенья: 13, 19-20 и 26-27 марта.

В марте 2022 года будет 22 рабочих и 9 выходных дней.