Только плагин-гибрид: представлен Jeep Grand Cherokee для Европы

Jeep Grand Cherokee - один из немногих внедорожников американского происхождения, который будет продаваться в Европе, сообщает РБК-Украина.

В Старом Свете модель предложена в короткобазной версии и с единственным силовым агрегатом.

В отличие от США на рынки Старого Света модель будет поставляться исключительно в версии с подключаемым гибридом – чисто бензиновые варианты европейцам не достанутся, а дизельных модификаций нет даже в Америке.

В состав силовой установки Jeep Grand Cherokee 4xe входят двухлитровая бензиновая турбочетверка (274 л.с.) с непосредственным впрыском топлива, стартер-генератор и тяговый электромотор, установленный в восьмидиапазонном "автомате" вместо гидротрансформатора. Суммарная отдача системы достигает 380 л.с. и 637 Нм крутящего момента.

Расположенная под полом салона 400-вольтовая батарея емкостью 17 кВт∙ч позволяет внедорожнику проехать на чистой электротяге до 51 километра по европейскому циклу WLTP. В Европу модель будет поставляться с пневматической подвеской Quadra-Lift и топовой трансмиссией Quadra-Drive II c понижающей передачей.

В салоне, помимо полностью цифровой комбинации приборов и информационно-развлекательной системы с сенсорным экраном диагональю 10,1 дюйма, есть еще один дисплей на 10,25 дюйма для переднего пассажира.

В список оснащения входят также аудиосистема McIntosh мощностью 950 Вт с 19 динамиками, четырехзонный климат-контроль, беспроводная зарядка и настраиваемая светодиодная подсветка.

Новинка уже доступна для заказа в Италии, Франции, Германии, Испании, Великобритании, Бельгии, Австрии, Люксембурге и Нидерландах. Внедорожник в "приветственной" версии Версия Exclusive Launch Edition обойдется в 94 000 евро. Для сравнения, в США Jeep Grand Cherokee 4xe стоит от 58 тысяч долларов.