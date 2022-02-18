На Евровидение решили отправить Kalush Orchestra

Группа обратилась к своим фанатам, чтобы те проголосовали, соглашаться ли на предложение организаторов нацотбора, сообщает Корреспондент.

Группе Kalush Orchestra предложат поехать на музыкальный конкурс Евровидение-2022 от Украины. Об этом говорится в заявлении организаторов нацотбора, которое было опубликовано 17 февраля.

Отмечается, что на внеочередном заседании организационного комитета Национального отбора на участие в Евровидении-2022 было принято решение обратиться к группе Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на конкурсе в Турине.

"Для вещателя важно сохранить доверие зрителей к песенному конкурсу, поэтому "Суспільне" предлагает группе, которая заняла второе место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей, представить Украину на Евровидении-2022, руководствуясь принципом соблюдения рейтинговой таблицы финалистов Национального отбора", – подчеркнули организаторы.

Кalush Orchestra в Instagram Stories обратились к своим поклонникам с просьбой проголосовать за то, соглашаться ли им ехать на конкурс.

"Когда "Суспільне" предложит нам ехать на Евровидение, что отвечать? Подскажите! Едем?", – говорится в сообщении.

Kalush Orchestra заняли второе место в финале нацотбора и получили 14 баллов: максимальные восемь от зрителей и шесть от судей.