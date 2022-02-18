Mozilla Firefox предрекли скорый крах и уход с рынка браузеров

В конце 2008 года браузер Firefox был в зените своей славы и популярности, а его доля среди 1,5 млрд пользователей интернета составляла 20%. Спустя почти 15 лет будущее некогда популярного браузера выглядит не таким радужным.﻿ В настоящее время доля Firefox на всех устройствах составляет менее 4%, а на мобильных устройствах - не более 0,5%, сообщает 3Dnews.

«Если оглянуться на пять лет назад и посмотреть на нашу долю рынка и публикуемую в то время статистику, то невозможно отрицать падение. В последние пару лет мы наблюдаем довольно существенное снижение», — сказала вице-президент Mozilla Селена Декельманн (Selena Deckelmann) .

Собственная статистика компании говорит, что в период с начала 2019 года по начало 2022 года количество активных пользователей обозревателя снизилось на 30 млн человек.

За два десятилетия, которые прошли с тех пор как Firefox вышел из тени Netscape, браузер сыграл ключевую роль в формировании стандартов конфиденциальности и безопасности в интернете. Однако последние годы компания явно переживает не лучшие времена. Снижение доли рынка браузера привело к нескольким массовым увольнениям сотрудников компании в 2020 году. Кроме того, в следующем году заканчивается срок действия поискового соглашения Mozilla с Google, что может привести к ещё большему снижению доходов и пользовательской базы. Это заставляет аналитиков и бывших сотрудников компании задуматься о будущем Firefox.

Судьба Firefox имеет большое значение для интернета в целом. В течение многих лет браузер оставался сильнейшим конкурентом Chrome и единственной альтернативой, ориентированной на конфиденциальность. В настоящий момент доля Chrome составляет 65% — он оказывает огромное влияние на то, как люди воспринимают интернет, а также помогает Google формировать имидж компании.

«Chrome выиграл войну настольных браузеров. В данный момент Firefox не слишком разумно рассчитывать на возвращение хоть какой-то доли на рынке браузеров», — прокомментировал ситуацию один из бывших разработчиков продукта. «Пользователям просто придётся смириться с тем, что Firefox не восстанет из пепла», — считает другой бывший сотрудник Mozilla .

Хотя Mozilla и Google конкурируют на рынке браузеров, они также являются партнёрами. Каждый год Google выплачивает Mozilla сотни миллионов долларов за то, что поисковик Google используется по умолчанию в Firefox. По некоторым данным, в настоящее время сумма компенсации составляет около $400 млн. По данным финансового отчёта Mozilla за 2020 год, доход компании составил $496 млн, причём доля роялти от поисковых систем равна $441 млн. У Mozilla есть и другие партнёры, такие как, например, «Яндекс».

В последний раз соглашение между Mozilla и Google продлевалось в 2020 году, и оно прекратит действовать в 2023 году. Статистика показывает, что с момента подписания соглашения доля Firefox на рынке браузеров сократилась на 1%. По собственным данным компании, количество ежемесячных активных пользователей остаётся на одном уровне и составляет 215 млн человек. Mozilla не раскрывает данных о том, ведутся ли переговоры с Google по поводу продления соглашения.

Компания признаёт, что в долгосрочной перспективе необходимо диверсифицировать способы получения прибыли. Работа в этом направлении началась в 2019 году. В настоящее время в арсенале Mozilla имеется сервис Pocket с возможностью оформления платной премиальной подписки, а также два VPN-продукта. Кроме того, компания стала уделять больше внимания рекламе, показывая контент такого типа на новых вкладках, открываемых в Firefox. Суммарный доход Mozilla от подписок и рекламы вырос с $14 млн в 2019 году до $24 млн в 2020 году. Прогнозировалось, что по итогам 2021 года доля дохода от подписок и рекламы составит 14 %. Стремление Mozilla стать менее зависимой от Google является ключом к созданию «более здоровой» бизнес-модели.

Давление, связанное с поиском новых источников дохода, возникло именно тогда, когда Firefox столкнулся с наиболее серьёзной конкуренцией на рынке браузеров. Многие интернет-обозреватели делают упор на конфиденциальность для продвижения на рынке. Firefox, DuckDuckGo, Brave, Vivaldi и Safari присоединились к Tor, который считается наиболее конфиденциальным браузером.

В сегменте мобильных устройств у Mozilla, помимо стандартного Firefox для Android и iOS, есть браузер Firefox Focus, который обеспечивает более высокий уровень конфиденциальности. В компании считают, что эти продукты рассчитаны на разные сценарии использования, поэтому на данный момент об их слиянии в одно целое речи не идёт. Стоит также отметить, что хоть Firefox и конкурирует с другими конфиденциальными браузерами, он не обязательно является первым продуктом, в котором появились такие функции. Например, автоматическая блокировка отслеживания пользовательской активности через файлы cookie впервые появилась в Safari.



Специалисты высказывают опасения по поводу того, как именно компания будет диверсифицировать источники дохода в будущем, и удастся ли ей остаться на плаву. Бывшие разработчики Firefox уверены, что Mozilla следует придерживаться определённой стратегии, прикладывая больше усилий для развития основного браузера.

«По сути, это оптимизированный браузер для обеспечения конфиденциальности, но в то же время они пытаются извлечь из него больше выгоды и выжать из него доход, действуя в разных направлениях», — считает один из бывших сотрудников Mozilla .

Одним из ключевых направлений дальнейшего развития Firefox для Mozilla является предоставление больших возможностей для персонализации браузера. Разработчики хотят попытаться сделать обозреватель более функциональным, чтобы он соответствовал тенденции к тому, что люди стали больше времени проводить в интернете. Не так давно Android-версия браузера получила обновлённый дизайн и функции менеджера паролей. В дальнейшем Mozilla продолжит работу в этом направлении, чтобы пользователи могли сделать Firefox более персонализированным.