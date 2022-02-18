Биткоин упал ниже $41 000

Цена первой криптовалюты продолжила стартовавшее 17 февраля падение и к утру пятницы, 18 февраля, провалила уровень $41 000. За последние сутки актив подешевел на 7,2%, согласно CoinGecko, сообщает ForkLog.

На момент написания котировки держатся на отметках около $40 760. Индекс доминирования BTC — 39,7%.

Часовой график BTC/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView

Традиционно вслед за флагманом в красную зону перешли активы из топ-10 по капитализации, кроме стейблкоинов — USDT и USDC. Больше остальных потеряла Terra (LUNA) — 9,1% за последние сутки.

Данные: CoinGecko

Во вторник, 15 февраля, совокупная капитализация рынка превысила отметку в $2 трлн на фоне оживления спроса инвесторов на «голубые фишки» и низколиквидные криптоактивы. На момент написания показатель находится у отметки $1,9 трлн.

Согласно СoinDesk, старший аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя назвал в качестве причин падения «краткосрочные геополитические риски и потенциальное чрезмерно агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики» со стороны ФРС.

По итогам вчерашней торговой сессии S&P 500 снизился на 2,12%, до 4380,26 пунктов, Nasdaq — на 2,88%, до 13 716,72 пунктов.

О влиянии геополитического фактора на рисковые активы также заявил управляющий партнер ExoAlpha Дэвид Лифшиц, пишет Cointelegraph. По его словам, напряженность между Россией и Украиной — главная тема новостей, вызывающая «слабость на мировых рынках» .

Он предположил, что ситуация «выглядит как отвлечение внимания от проблемы реальных ставок и инфляции» . Как считает Лифшиц, биткоин отступает в диапазон от $30 000 до $50 000.

«Если не произойдет значительного прорыва ниже $33 000 или выше $48 000, свинг-трейдинг продолжится, и альткоины будут следовать за движением с большой амплитудой», — допустил партнер ExoAlpha.

Не все придерживаются негативных прогнозов. Аналитик под псевдонимом IncomeSharks отметил, что биткоин — «более сильный актив, чем думают люди» .