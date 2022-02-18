В Минобороны РФ утверждают, что продолжают отводить войска после учений

В Министерстве обороны России заявляют, что якобы продолжают отводить войска и технику после завершения плановых учений, сообщает Новое время.

В заявлении ведомства говорится, что "очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа выдвинулся в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений".

"Перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около одной тысячи километров. По прибытию в расположение воинской части военнослужащие преступят к проведению технического обслуживания боевой техники и ее подготовке к дальнейшим плановым мероприятиям боевой подготовки" , — утверждают в Минобороны РФ.

15 февраля Россия объявила о возвращении на базы военных Западного и Южного округов. Также в РФ утверждают, что подразделения Южного военного округа возвращаются с учений в Крыму. В то же время, по данным американской и британской разведок, стягивание войск к украинской границе продолжается.

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. 16 февраля CNN со ссылкой на данные украинской разведки сообщил, что на границах находятся более 148 тысяч российских военных, в том числе более 126 тысяч сухопутных войск, но для полномасштабного вторжения их недостаточно.

Западные партнеры Киева обеспокоены возможными планами масштабного вторжения РФ и предупреждают о введении жестких санкций в отношении Москвы. РФ официально отрицает планы осуществить масштабное вторжение в Украину.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила дополнительные силы на границу с Украиной и может начать вторжение в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине.