Vodafone значительно повысит цены на тарифы
В компании изменение цен объяснили "ростом затрат на поддержку и развитие сети", сообщает Сегодня.
Один из самых крупных мобильных операторов Украины заявил об ощутимом подорожании абонентской платы.
Сообщается, что с 1 марта стоимость тарифных пакетов возрастет:
- Vodafone SuperNet Start - со 125 грн/мес. до 145 грн;
- Vodafone SuperNet Pro - со 180 грн/мес до 205 грн;
- Vodafone SuperNet Unlim повысится с 260 грн/мес. до 300 грн.
В компании отмечают, что вынуждены пересмотреть цены из-за роста затрат на поддержку и развитие сети.
Что получали пользователи в пакете Vodafone SuperNet Start:
- 150 минут на звонки другим мобильным операторам;
- 7 ГБ мобильного интернета.
С 1 марта из него уберут услугу Online Pass, интернет вырастет с 7 ГБ до 10 ГБ, а количество минут для звонков по Украине – с 150 до 200.
Что получали пользователи в пакете Vodafone SuperNet Pro:
- 250 минут на звонки другим мобильным операторам;
- 20 ГБ мобильного интернета
Тариф SuperNet Pro с 1 марта добавят услугу Social Pass с безлимитным трафиком на соцсети, интернет вырастет с 20 ГБ до 25 ГБ, а количество минут для звонков по Украине – с 250 до 300.
Что получали пользователи в пакете Vodafone SuperNet Unlim:
- 350 минут на звонки другим мобильным операторам;
- неограниченный (40 ГБ, после использования которых скорость снизится до 0,8 Мбит/с.) мобильный интернет – с 1 марта будет 50 ГБ.
Уже с весны с пакета уберут стандартные услуги OnlinePASS (ее можно будет подключить отдельно за 30 грн/мес., услуга предусматривает безлимитный трафик на ряд приложений), "Обмен минут" (обмен 50 минут на звонки за границу – на 150 минут по Украине) и "Много разговоров".