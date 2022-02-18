Vodafone значительно повысит цены на тарифы

В компании изменение цен объяснили "ростом затрат на поддержку и развитие сети", сообщает Сегодня.

Один из самых крупных мобильных операторов Украины заявил об ощутимом подорожании абонентской платы.

Сообщается, что с 1 марта стоимость тарифных пакетов возрастет:

Vodafone SuperNet Start - со 125 грн/мес. до 145 грн;

Vodafone SuperNet Pro - со 180 грн/мес до 205 грн;

Vodafone SuperNet Unlim повысится с 260 грн/мес. до 300 грн.

В компании отмечают, что вынуждены пересмотреть цены из-за роста затрат на поддержку и развитие сети.

Что получали пользователи в пакете Vodafone SuperNet Start:

150 минут на звонки другим мобильным операторам;

7 ГБ мобильного интернета.

С 1 марта из него уберут услугу Online Pass, интернет вырастет с 7 ГБ до 10 ГБ, а количество минут для звонков по Украине – с 150 до 200.

Что получали пользователи в пакете Vodafone SuperNet Pro:

250 минут на звонки другим мобильным операторам;

20 ГБ мобильного интернета

Тариф SuperNet Pro с 1 марта добавят услугу Social Pass с безлимитным трафиком на соцсети, интернет вырастет с 20 ГБ до 25 ГБ, а количество минут для звонков по Украине – с 250 до 300.

Что получали пользователи в пакете Vodafone SuperNet Unlim:

350 минут на звонки другим мобильным операторам;

неограниченный (40 ГБ, после использования которых скорость снизится до 0,8 Мбит/с.) мобильный интернет – с 1 марта будет 50 ГБ.

Уже с весны с пакета уберут стандартные услуги OnlinePASS (ее можно будет подключить отдельно за 30 грн/мес., услуга предусматривает безлимитный трафик на ряд приложений), "Обмен минут" (обмен 50 минут на звонки за границу – на 150 минут по Украине) и "Много разговоров".