Летальность от COVID-19 в Украине упала в 4 раза по сравнению с "Дельта-волной"

Частота госпитализаций в Украине уменьшилась в 2-3 раза по сравнению с "Дельта-волной" коронавируса. А летальность от "ковида" уменьшилась в четыре раза - с 2,0% до 0,5%, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, благодаря вакцинации более 50% взрослого населения Украины, мы сейчас наблюдаем значительно более низкие цифры нагрузки на систему здравоохранения и "ковидной" смертности.

"Смертность - отложенный показатель. Показатель смертности начинает расти и, соответственно, падать на 2-3 недели позже, чем случаи и госпитализации. Таким образом, сейчас в Украине растет смертность, и, как ожидается, будет оставаться стабильно высокой еще около двух недель" , - уточнил глава Минздрава.

По его словам, ряд стран Европы имеют отличную систему определения понятия "ковид-смертей". В Дании это только смерти не позднее 30 дней с момента первого положительного ПЦР. В Испании и Франции фиксируются только лабораторно подтвержденные госпитальные смерти. В Англии - на усмотрение и заключение врача, и результаты лабораторного теста не играют значительной роли.

Это еще одна причина определенного завышения данных по "ковидной" смертности в Украине по сравнению с отдельными европейскими странами, отметил глава Минздрава.