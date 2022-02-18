Большинство немцев не поддерживают вступление Украины в НАТО

Более половины жителей Германии (53%) не поддерживают членство Украины в НАТО. Об этом свидетельствуют представленные в пятницу, 18 февраля, результаты опроса общественного мнения Deutschlandtrend, сообщает Deutsche Welle.

Против вступления Украины в Североатлантический альянс в ближайшие годы выступили 31% респондентов, еще 22% полностью исключили членство этой страны в организации.

Уточняется, что 28% опрошенных высказались против принятия Украины в НАТО в нынешней ситуации, имея в виду скопление десятков тысяч российских солдат близ украинских границ.

Не смогли или не захотели ответить на вопрос о членстве Украины в альянсе 19% респондентов.