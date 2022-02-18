Ровенская область может выйти из "красной" зоны – Ляшко

Ровенская область первой может выйти из "красной" зоны, прогнозирует министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Интерфакс-Украина.

"По результатам анализа распространения COVID-19 видим, что Ривненская область достигла признаков, позволяющих рассмотреть вопрос об отмене "красного" уровня эпиднебезопасности в регионе. Это первая область, находящаяся в "красном" уровне эпиднебезопасности, которая стабилизировала эпидемическую ситуацию" , – сказал он на брифинге в пятницу.

Ляшко сообщил, что также из "красной" зоны в ближайшее время могут выйти Закарпатская и Ивано-Франковская.