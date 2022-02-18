Холецистит: как распознать проблемы с желчным пузырем и что делать
Желчный пузырь — один из важнейших органов, отвечающий за нормальное пищеварение. От его правильной работы зависит насыщение организма всеми нужными питательными веществами, сообщает Rsute.ru.
В силу природных особенностей организма и под воздействием внешних факторов нормальный ток желчи может нарушаться. В итоге возможно развитие хронического калькулезного холецистита.
Когда нужно насторожиться
Выделение желчи может нарушаться двояко:
- возникает застой, из-за которого усиливается нагрузка на двенадцатиперстную кишку;
- желчь выбрасывается слишком быстро и, в силу химических реакций, образуются отложения билирубинов и холестерина.
Треть случаев развития хронического калькулезного холецистита даже не связаны со злоупотреблением вредной пищей. Проблемы обусловлены врожденными особенностями строения желчного пузыря, которые могут передаваться по наследству.
Любое чувство дискомфорта после еды — дело не из приятных. Но если к тошноте или вздутию присоединяется навязчивая боль в левом подреберье, а также выделения необычного цвета, проблемы с кожей, желтушный оттенок в глазах — это повод насторожиться.
При обострениях самолечение просто недопустимо, так как образовавшиеся камни могут привести к разрыву тканей внутренних органов. После приема спазмолитиков следует обратиться за скорой медицинской помощью.
Лечение хронического калькулезного холецистита
В первое время нужно перейти на строгую диету. Пациенту назначают:
- препараты, способные поддержать работу печени;
- средства, которые компенсируют недостачу ферментов;
- антибиотики, чтобы болезнетворные микроорганизмы не «воспользовались» временным ослаблением иммунитета.
Если результаты положительные, лечение переводят в курс поддерживающей терапии. Если время упущено — пациента готовят к операции.
Как не доводить здоровье до крайностей
Первые стадии заболевания могут протекать почти неощутимо. Вот почему необходимо регулярно делать профилактические обследования, а при возникновении постоянного дискомфорта после приема пищи немедленно браться за лечение. Это может быть:
- терапия лекарственными средствами на ранних стадиях;
- хирургическое вмешательство в запущенных случаях.
Чтобы не доводить дело до крайностей, нельзя пренебрегать элементарными правилами:
- есть небольшими порциями;
- избегать тяжелых продуктов питания (жареное, острое и т.д.);
- употреблять достаточное количество жидкости ежедневно.
Эти нехитрые действия существенно снижают риск неприятной болезни. Своевременное лечение прочих заболеваний ЖКТ также помогает снизить общую нагрузку на организм.