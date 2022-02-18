Холецистит: как распознать проблемы с желчным пузырем и что делать

Желчный пузырь — один из важнейших органов, отвечающий за нормальное пищеварение. От его правильной работы зависит насыщение организма всеми нужными питательными веществами, сообщает Rsute.ru.

В силу природных особенностей организма и под воздействием внешних факторов нормальный ток желчи может нарушаться. В итоге возможно развитие хронического калькулезного холецистита.

Когда нужно насторожиться

Выделение желчи может нарушаться двояко:

  • возникает застой, из-за которого усиливается нагрузка на двенадцатиперстную кишку;
  • желчь выбрасывается слишком быстро и, в силу химических реакций, образуются отложения билирубинов и холестерина.

Треть случаев развития хронического калькулезного холецистита даже не связаны со злоупотреблением вредной пищей. Проблемы обусловлены врожденными особенностями строения желчного пузыря, которые могут передаваться по наследству.

Любое чувство дискомфорта после еды — дело не из приятных. Но если к тошноте или вздутию присоединяется навязчивая боль в левом подреберье, а также выделения необычного цвета, проблемы с кожей, желтушный оттенок в глазах — это повод насторожиться.

При обострениях самолечение просто недопустимо, так как образовавшиеся камни могут привести к разрыву тканей внутренних органов. После приема спазмолитиков следует обратиться за скорой медицинской помощью.

holiczestit.jpg

Лечение хронического калькулезного холецистита

В первое время нужно перейти на строгую диету. Пациенту назначают:

  • препараты, способные поддержать работу печени;
  • средства, которые компенсируют недостачу ферментов;
  • антибиотики, чтобы болезнетворные микроорганизмы не «воспользовались» временным ослаблением иммунитета.

Если результаты положительные, лечение переводят в курс поддерживающей терапии. Если время упущено — пациента готовят к операции.

Как не доводить здоровье до крайностей

Первые стадии заболевания могут протекать почти неощутимо. Вот почему необходимо регулярно делать профилактические обследования, а при возникновении постоянного дискомфорта после приема пищи немедленно браться за лечение. Это может быть:

  • терапия лекарственными средствами на ранних стадиях;
  • хирургическое вмешательство в запущенных случаях.

Чтобы не доводить дело до крайностей, нельзя пренебрегать элементарными правилами:

  • есть небольшими порциями;
  • избегать тяжелых продуктов питания (жареное, острое и т.д.);
  • употреблять достаточное количество жидкости ежедневно.

Эти нехитрые действия существенно снижают риск неприятной болезни. Своевременное лечение прочих заболеваний ЖКТ также помогает снизить общую нагрузку на организм.  

Загружаем комментарии..

Новости

Популярные темы форума

analytics