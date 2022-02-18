Холецистит: как распознать проблемы с желчным пузырем и что делать

Желчный пузырь — один из важнейших органов, отвечающий за нормальное пищеварение. От его правильной работы зависит насыщение организма всеми нужными питательными веществами, сообщает Rsute.ru.

В силу природных особенностей организма и под воздействием внешних факторов нормальный ток желчи может нарушаться. В итоге возможно развитие хронического калькулезного холецистита.

Когда нужно насторожиться

Выделение желчи может нарушаться двояко:

возникает застой, из-за которого усиливается нагрузка на двенадцатиперстную кишку;

желчь выбрасывается слишком быстро и, в силу химических реакций, образуются отложения билирубинов и холестерина.

Треть случаев развития хронического калькулезного холецистита даже не связаны со злоупотреблением вредной пищей. Проблемы обусловлены врожденными особенностями строения желчного пузыря, которые могут передаваться по наследству.

Любое чувство дискомфорта после еды — дело не из приятных. Но если к тошноте или вздутию присоединяется навязчивая боль в левом подреберье, а также выделения необычного цвета, проблемы с кожей, желтушный оттенок в глазах — это повод насторожиться.

При обострениях самолечение просто недопустимо, так как образовавшиеся камни могут привести к разрыву тканей внутренних органов. После приема спазмолитиков следует обратиться за скорой медицинской помощью.

Лечение хронического калькулезного холецистита

В первое время нужно перейти на строгую диету. Пациенту назначают:

препараты, способные поддержать работу печени;

средства, которые компенсируют недостачу ферментов;

антибиотики, чтобы болезнетворные микроорганизмы не «воспользовались» временным ослаблением иммунитета.

Если результаты положительные, лечение переводят в курс поддерживающей терапии. Если время упущено — пациента готовят к операции.

Как не доводить здоровье до крайностей

Первые стадии заболевания могут протекать почти неощутимо. Вот почему необходимо регулярно делать профилактические обследования, а при возникновении постоянного дискомфорта после приема пищи немедленно браться за лечение. Это может быть:

терапия лекарственными средствами на ранних стадиях;

хирургическое вмешательство в запущенных случаях.

Чтобы не доводить дело до крайностей, нельзя пренебрегать элементарными правилами:

есть небольшими порциями;

избегать тяжелых продуктов питания (жареное, острое и т.д.);

употреблять достаточное количество жидкости ежедневно.

Эти нехитрые действия существенно снижают риск неприятной болезни. Своевременное лечение прочих заболеваний ЖКТ также помогает снизить общую нагрузку на организм.