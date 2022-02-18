Резников обратился к жителям ОРДЛО: Не Украина ваш враг
Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к жителям Донецка и Луганска. У украинской власти нет намерений совершать силовые действия в отношении ОРДЛО или Крыма, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
Об этом он заявил во время выступления в Раде.
Он подчеркнул, что Украина усиливает свою оборону. Плана силового возвращения Донбасса или Крыма нет. Украина, по его словам, будет двигаться политико-дипломатическим путем.
"Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других мест: люди, не бойтесь. Не Украина ваш враг. А те, кто якобы хочет вас защитить от Украины. Не верьте слухам о каком-то наступлении", - заявил министр обороны.
Он добавил, что украинская армия готова к любому развитию событий по обороне.
Напомним, на Донбассе обостряется ситуация уже второй день. По состоянию на 9 часов утра, боевики уже 20 раз обстреляли украинские позиции.