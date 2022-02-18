Большинство украинцев уверены, что ВСУ сможет отразить нападение РФ – опрос

Украинцы стали меньше верить во вторжение России, но выросла вера в собственную армию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Согласно результатам, 19% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую, 33% – как среднюю, 20% – как низкую. В то же время, 25% опрошенных считают, что нет никакой угрозы.

Количество опрошенных, не видящих угроз, существенно отличается по регионам: от 14% на Западе до 42% – на Востоке страны.

Вместе с тем большинство опрошенных (64%) уверены, что Украина сможет отразить нападение, если вторжение России состоится. Треть – не уверены в этом. Количество опрошенных, верящих в собственные Вооруженные силы, во всех регионах страны (относительно больше на Западе и в Центре, относительно меньше – на Востоке).

Таким образом, за последние несколько дней оценка вероятности угрозы как высокой снизилась с 28 до 19%. В то же время с 58 до 64% выросла уверенность граждан, что Украина сможет отразить нападение, если вторжение России состоится.

Опрос проводился 16-17 февраля 2022 среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1722 респондента. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.