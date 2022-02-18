Во время Мюнхенской конференции пройдет 5-й Украинский ланч

В субботу, 19 февраля, в 14:30 на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоится 5-й традиционный Украинский ланч на тему "Безопасность Европы решается в Украине", сообщает Новое время.

Целью мероприятия, которое организовывает Ялтинской Европейской Стратегией (YES) и Фонд Виктора Пинчука, является продвижение Украины в повестке дня глобальной безопасности и подчеркивание ее важности для безопасности Европы и международного порядка, говорится в сообщении пресс-службы Фонда.

Занни Минтон Беддос, главный редактор журнала The Economist, будет модерировать дискуссию с участием историкини и постоянного автора The Atlantic Энн Эпплбаум, министра иностранных дел Швеции Анн Линде, бывшего министра обороны США генерала Джеймса Меттиса и бывшего директора Центрального разведывательного управления генерала Дэвида Петреуса.

Среди других участников: Курт Волкер, заслуженный член CEPA; Мелани Джоли, министр иностранных дел Канады; Вольфганг Ишингер, глава Мюнхенской конференции по безопасности, член наблюдательного совета YES; Йеппе Кофод, министр иностранных дел Королевства Дания; Алина Михайлова, волонтер Армия SOS, ветеранка российско-украинской войны; Бен Ходжес, глава программы Першинга, Центр анализа европейской политики, бывший командующий армией США в Европе; и Петер Хультквист, министр обороны Швеции.

Мюнхенская конференция по безопасности (МКБ) — главный мировой форум по обсуждению политик безопасности. Ежегодно в феврале более 500 ответственных за принятие решений фигур высшего уровня со всего мира, в том числе главы государств, министры, ведущие представители международных и неправительственных организаций, а также высокопоставленные представители бизнеса, средств массовой информации, академических кругов и гражданского общества участвуют в конференции, чтобы принять участие в активном обсуждении современных и будущих вызовов в сфере безопасности.