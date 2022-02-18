Как изменились бюджеты городов-миллионников за последние 7 лет

За последние 7 лет бюджеты городов-миллионников выросли вдвое. А бюджет Одессы — даже втрое, свидетельствуют данные Опендатабот, сообщает Минфин.

69 млрд грн составил бюджет Киева в 2022 году, 18 млрд — бюджет Днепра, 19 млрд — бюджет Харькова, 13 млрд — финансы Львова и Одессы.

По сравнению с 2016 годом это двукратный — а в случае Одессы даже трехкратный — рост. Урезание городских бюджетов произошло за 7 лет только один раз — в накануне 2020-го.

Если считать с 2013 года, когда из-за реформы децентрализации средства начали оставаться на местах, больше всего выиграл Днепр.

За это время бюджет города увеличился почти в 6,5 раза — до суммы, эквивалентной 635 млн долларов. Почти пятикратный рост показали за десять лет Львов и Одесса — 463 и 455 млн долларов соответственно.

Лидеры по количеству бюджетных денег на душу населения

По количеству бюджетных денег на душу населения, как всегда, лидирует Киев — 23,3 тыс. грн.

Второе и третье место — у Львова и Днепра: по 18 тыс. грн на человека в 2022 году.