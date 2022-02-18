В Латвии начались военные учения под руководством США

Международные военные учения Saber Strike 22 ("Удар сабли – 22") под руководством командования вооруженных сил США в Европе начинаются в Латвии. Об этом, ссылаясь на Минобороны Латвии, сообщает Известия.

По его данным, в учениях, которые будут проходить по 23 марта, примут участие порядка 400 американских военнослужащих, около 100 единиц техники и 22 боевых вертолета США Apache.

Из Литвы по дорогам общего пользования до 28 февраля прибудут примерно 800 военнослужащих США и до 250 единиц военной техники.

Также с 28 февраля по 11 марта в Латвии состоятся организованные механизированной пехотной бригадой сухопутных войск международные военные маневры Crystal Arrow 22 ("Хрустальная стрела — 22"). Планируется, что в них участие примут около 2,8 тыс. солдат и ополченцев из Латвии и США, а также из десяти других государств, входящих в дислоцированный в стране многонациональный батальон НАТО. Помимо этого, будут задействованы более 300 единиц воздушной и наземной техники.

В рамках учений ВВС США в Европе в марте в каждой из стран Балтии будут находиться авиатанкеры КС-135 для проведения совместных учений с дислоцированными в Эстонии истребителями ВС США F-15.