Маршалок Сената Польши выступил в Раде на украинском

Маршалок Сената Республики Польша Томаш Гродзкий приехал с визитом в Украину и выступил на украинском языке в Верховной Раде, сообщает УНИАН.

"Извините, если буду делать ошибки, но из уважения к вам попробую говорить на украинском. У меня нет украинских корней, вся моя семья родом из западной Польши. Поэтому я живу в Щецине (северо-западе Польши - УНИАН), в который жестокие судьбы войны забросили многих ваших земляков, с которыми вместе в течение нескольких поколений мы построили уникальный город, переполненный духом свободы, приязни и толерантности... именно потому, что мы не боялись искать истину, зная как о славных, так и о темных страницах нашей истории" , - сказал в начале своего выступления Гродзкий.

Он отметил, что имеет много друзей с украинской родословной, однако даже если бы не имел, все равно приехал бы без колебаний в Украину, "руководствуясь моральным долгом поддержать друзей", ведь "друзья познаются в беде".

Маршалок заверил, что сенаторы сделают все, чтобы никто не решился нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы прекрасно знаем, что означает порабощение народа и советское иго, от которого мы освободились 30 лет назад. Мы понимаем, как мало какой народ, что значит быть лишенным суверенитета. ... Я хочу заверить вас от всего сердца, от своего имени, от имени всей делегации и от имени целого польского народа, что мы сделаем все, что в силе сенаторов Верхней палаты польского парламента, чтобы никто не осмелился нарушать суверенитет Украины. Чтобы никто не решился нарушать территориальную целостность и право украинского народа на самоопределение" , - подчеркнул Гродзкий.