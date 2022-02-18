Опубликован рейтинг самых популярных смартфонов 2022 года

Компании Samsung, Xiaomi и Apple оказались теми производителями, чьи девайсы пользуются наибольшим ажиотажем. Эксперты GSMArena проанализировала ситуация на рынке и представили свежий рейтинг самых популярных смартфонов 2022 года, сообщает УНИАН.

Согласно анализу, наибольшим спросом на сегодня пользуется Samsung Galaxy S22 Ultra, который начнут продаваться в Украине с 11 марта. В целом же устройства этой компании заняли семь из десяти мест в рейтинге.

На второй строчке оказался обычный Galaxy S22, а версия Plus замкнула тройку лидеров. Внешность младших моделей по сравнению с предшественниками почти не изменилась, а вот Galaxy S22 Ultra выполнен в совершенно ином дизайне. Он угловатый и с отсеком под стилус в корпусе.

В десятку лидеров вошли еще и такие модели:

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G;

Xiaomi Redmi Note 11;

Samsung Galaxy S21 FE 5G;

Apple iPhone 13 Pro Max;

Samsung Galaxy A52s 5G;

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra;

Samsung Galaxy A12.

Ранее был составлен рейтинг самых ожидаемых смартфонов в этом году. С большим отрывом ожидаемо лидирует iPhone 14. За ним следуют Samsung Galaxy S22 и новенький iPhone SE третьего поколения.