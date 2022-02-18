В Украине создали петицию касательно запрета TikTok
В Украине создали петицию касаемо запрета приложения TikTok. Якобы, оно способствует деградации общества, сообщает РБК-Украина.
На момент написания новости - петицию подписали 162 человека.
Согласно мнению автора, социальна сеть способствует распространению дезинформации и в целом негативно влияет на детей.
"Большинство детей, если не все, никогда не проверяют информацию, увиденную в социальных платформах и воспринимают ее как правду первой инстанции, поэтому много дезинформации попадает в головы детей и иногда создает ненужную панику. Да и в целом платформа способствует деградации общества", - пишет автор петиции Александр Трачук.