В Украине создали петицию касательно запрета TikTok

В Украине создали петицию касаемо запрета приложения TikTok. Якобы, оно способствует деградации общества, сообщает РБК-Украина.

На момент написания новости - петицию подписали 162 человека.

Согласно мнению автора, социальна сеть способствует распространению дезинформации и в целом негативно влияет на детей.