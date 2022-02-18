Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали редкие фото старшего сына

Сегодня сын Юрия Горбунова и Кати Осадчей отмечает день рождения. Ивану исполняется пять лет, сообщает Сегодня.

Звездные родители не любят афишировать свою личную жизнь и редко показывают в Instagram детей. Но сегодня они решили сделать исключение.

Юрий Горбунов опубликовал несколько фото из семейного архива.

С днем рождения, наш сладкий мальчик!! Все так быстро!! Тебе сегодня уже 5 лет! Как будто только вчера, ты своим громким криком возвестил мир, о своем появлении!! А сегодня- ты уже командуешь нами. Ты сделал нас с мамой самыми счастливыми людьми на свете!!!! Наша любовь, наша гордость!!

Катя Осадчая с сыном Иваном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий Горбунов и Катя Осадчая с сыном Иваном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy