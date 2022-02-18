Минздрав опубликовал новый законопроект о легализации марихуаны

Финальная редакция правительственного законопроекта о легализации медицинского каннабиса в Украине, которая была обнародована в четверг, максимально нивелирует риски использования каннабиса не по назначению, считает глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, сообщает Интерфакс-Украина.

"В прошлом году парламенту не удалось с первой попытки принять закон, разрешающий оборот конопли в медицинских и научных целях. К сожалению, некоторые так и не поняли, что мы легализуем исключительно медицинские препараты, которые уже используются в соседних европейских странах. Законопроект был возвращен на доработку" , - написал Радуцкий в Facebook.

Он отметил, что осенью украинский Минздрав опубликовал новый законопроект, учитывающий замечания и пожелания народных депутатов, в котором, в частности, усиливается роль Национальной полиции (НПУ).

"НПУ согласовывает выдачу лицензий на культивирование, использование растений, режим охраны участка, место хранения и транспортировки партии товара. Создается реестр препаратов на основе каннабиса, на каждую единицу товара должен быть нанесен уникальный штрихкод. Также гражданам разрешается ввоз на территорию Украины медицинских препаратов на основе каннабиса, но исключительно согласно Е-рецепту" , - подчеркнул нардеп.

Он уточнил, что консультации между Минздравом и МВД относительно текста документа продолжались еще несколько месяцев и теперь финальная редакция законопроекта была опубликована в открытом доступе.

"Основные изменения в документе касаются усиления контроля за использованием помещений и объектов, предназначенных для деятельности по обороту конопли. В первой редакции законопроекта определить содержание тетрагидроканнабинола (наркотической составляющей каннабиса) можно было в любой лаборатории. В новой – только в лабораториях, подчиненных министерству внутренних дел. Деятельность по культивированию конопли с высоким уровнем тетрагидроканнабинола проводится исключительно в условиях закрытого грунта, то есть в теплицах, что гарантирует более высокий уровень контроля" , - написал Радуцкий.

Нардеп добавил, что, согласно финальной редакции законопроекта, для использования каннабиса в научных целях гражданам также будет необходимо получить лицензию от Нацполиции.