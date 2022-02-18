США внесли WeChat и AliExpress в список пиратских рынков

Торговое представительство США (USTR) добавило платформу обмена сообщениями WeChat и торговую онлайн-площадку AliExpress в список пиратских рынков, которые способствуют распространению поддельной продукции, сообщает 3Dnews.

В сообщении USTR сказано, что WeChat, принадлежащая Tencent Holdings Ltd., и AliExpress, принадлежащая Alibaba Group Holding Ltd., являются «двумя крупными онлайн-рынками Китая, которые способствуют распространению поддельной продукции».

Напомним, впервые американское ведомство опубликовало список пиратских рынков в 2011 году с целью повышения осведомлённости общественности и помощи заинтересованным сторонам в защите прав на интеллектуальную собственность.

По итогам 2021 года в список USTR попали 42 онлайн-платформы и 35 физических рынков, которые, по мнению представителей ведомства, принимают непосредственное участие или содействуют подделке продукции разных товарных знаков, а также нарушают авторские права.

По словам Роберта Холлимана (Robert Holleyman), который курировал список пиратских рынков при президенте Бараке Обаме (Barack Obama), список оказался полезным инструментом, который помог заставить крупные компании уделять больше внимания борьбе с пиратством и контрафактом на своих платформах. В настоящее время в список пиратских рынков включены и другие китайские платформы, в том числе один из крупнейших онлайн-магазинов Поднебесной Pinduoduo, а также платформа Taobao и сервис облачного хранения Baidu.