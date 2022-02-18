РФ проведет учения с баллистическими ракетами под руководством Путина

В субботу в России пройдут плановые учебные маневры с участием сил ядерной триады. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.

К ядерной триаде относятся стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы.

"Девятнадцатого февраля под руководством верховного главнокомандующего ВС России В.В. Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет", — говорится в релизе.

К мероприятиям привлекут Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.

"Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил", — уточняется в сообщении.

В Вооруженных силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.

Отмечается, что те, кто уже выполнил свои задачи, возвращаются в части. Марши совершают комбинированным способом: тяжелую технику везут по железной дороге, остальные перемещаются в составе автоколонн, сопровождаемые военной полицией.

Кроме того, еще не завершились, но вышли на финальный этап российско-белорусские маневры "Союзная решимость-2022".

В Минске и Москве неоднократно подчеркивали, что учения носят оборонительный характер и после их окончания 20 февраля в республике не останется ни одного российского солдата.