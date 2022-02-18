"Мерседес" презентовал обновленный болид на сезон Формулы-1

Действующий чемпион Королевских автогонок "Мерседес" показал машину на грядущий сезон Формулы-1. Болид получил индекс W13, сообщает РБК-Украина.

Презентация нового "Мерседеса" состоялась в режиме YouTube-трансляции. В мероприятии приняли участие пилоты команды Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл, а также босс конюшни Тото Вольфф.

Формат презентации включал в себя интервью с главными действующими лицами команды и собственно демонстрацию болида. "Мерседес" вернулся к классической расцветке. Ливрея конюшни вновь выполнена в преимущественно серебряном цвете.

С технической точки зрения отличие от машины 2021 года в смене понтонов – они короткие и узкие с большими воздухозаборниками. Схема подвески сохранилась. Впереди используются толкательные штанги, сзади – тяги.

"Восемь предыдущих титулов не предоставляют никаких гарантий. Борьба для нас начинается с нуля. С самого начала работы над W13 я увидел небывалый энтузиазм работников нашей команды. Новый технический регламент открыл масштаб возможностей" , – заявил Вольфф.

Впервые на трассе испытать обновленный болид Хэмилтон и Расселл смогут сегодня же. "Мерседес" запланировал съемки в Сильверстоуне.