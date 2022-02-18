В Польше бушевал мощный ураган: есть погибшие и раненые

В четверг, 17 февраля, по территории Польши пронесся мощнейший ураган, последствиями которого стали трое погибших, 19 раненных и тысячи поврежденных зданий. Также почти 50 тысяч человек остались без электричества, сообщает Обозреватель.

Государственная противопожарная служба зарегистрировала 13 666 актов об устранении последствий урагана. Также сообщается о повреждении 3038 жилых и хозяйственных построек.

В Польше пронесся мощный ураган. Источник: Скриншот видео Twitter NEWS/INCIDENTS

Спасатели рассказали, что люди пострадали в основном от сломанных веток и падающих деревьев. Самые серьезные события в этот день произошли в Пляшевском повяте в Добжице – там ветер сломал крылья ветряной турбины длиной около 30 метров. Два человека погибли вследствие обрушения крана на стройке в Кракове и один – в результате падения дерева на автомобиль.

Также ураган вызвал транспортный коллапс, приведя к задержке 57 поездов. Спасатели продолжают устранять последствия непогоды, однако сильный ветер прогнозируется также на пятницу, 18 февраля.

Напомним: ураган также привел к масштабным разрушениям в Германии 17 февраля. Там шторм "Иления" принес ветры скоростью до 152 м/с. Они валили деревья и срывали крыши, парализованными оказались все виды транспорта, а два человека погибли.