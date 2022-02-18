Польша закупит 250 танков Abrams у США

США передадут Польше 250 танков Abrams в новейшей версии M1A2 SEPv3. Государственный департамент дал согласие на продажу этой техники, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщил в Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он назвал это очень важной новостью для польской безопасности.

"Это чрезвычайно важное укрепление нашей обороноспособности и один из самых важных оружейных контрактов в истории Польши" , – подчеркнул министр.

Abrams – основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

Abrams в настоящее время является одним из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 тонн.