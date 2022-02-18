Военные США приостановили контракт с АвтоКрАЗом

Контракт на поставку украинских грузовиков "КрАЗ" для американских военных был приостановлен. По словам генерального директора компании "АвтоКрАЗ" Романа Черняка, на договоренности украинского предприятия с Пентагоном повлияло решение США вывести войска из Афганистана, сообщает Обозреватель.

Напомним, что компания "АвтоКрАЗ" заключила трехлетний контракт на поставку большегрузной автомобильной техники "КрАЗ" и запасных частей для нужд Командования по организации подрядных работ Армии США.

Партию машин составляла техника с колесной формулой 4х4, включая бортовые автомобили и шасси, а также автоцистерны для транспортировки воды и топлива. Заказчиком выступила компания US21 Inc. из Фэйрфакса (штат Вирджиния), которая регулярно осуществляет поставки для правительства, Министерства обороны и других государственных учреждений США.

Партию машин составляла техника с колесной формулой 4х4. Источник: АвтоКрАЗ

Однако, снабжение грузовиками армии США – не единственный внешний контракт "АвтоКрАЗа". В августе 2021 года стало известно, что шасси "КрАЗ-6322" отправили в одну из стран Европейского Союза, где на них будут установлены надстройки специального назначения.

Шасси "КрАЗ-6322". Источник: АвтоКрАЗ

Следует отметить, что современные автомобили "КрАЗ" служат в армиях 36 стран мира, среди которых ВС Украины, Грузии, Ирака, Египта, Индии, Йемена, Анголы, Нигерии. Они перевозят личный состав военных подразделений и разные грузы, транспортируют артиллерийские системы и прицепы полной массой от 12 до 75 тонн, используются в составе комплексов радиоэлектронной борьбы, а также в качестве транспортной базы разных боевых систем.