Названы советы, помогающие пережить перевод часов без стресса

В 2022 перевод часов на летнее время состоится 27 марта. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед в 3 часа ночи. Согласно документу Кабинета министров Украины №509 от 1996 года, переход на летнее время называют "отменой зимнего времени в Украине", сообщает УНИАН.

Довольно долго возникают споры из-за того, нужно ли вообще переводить время, ведь это сильно влияет на биоритмы человека. Далее самые важные и действенные советы о том, как подготовить свой организм к переводу часов и перейти на новый график без сильного стресса.

Как перевод часов влияет на организм

Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что в тех странах, где есть сезонный перевод часов, около 45% жителей страдают от бессонницы. Кроме того, после перехода на летнее или зимнее время количество обращений в "скорую" увеличивается на 10-12%.

В Украине такой статистики нет, однако, согласно наблюдениям, в период перевода времени все же возрастает количество жалоб, в основном, на сердечно-сосудистые расстройства.

В первую очередь, резкое изменение графика влияют и на секрецию таких гормонов, как кортизол и мелатонин. Из-за этого могут быть такие проблемы:

нарушение сна - сонливость или бессонница;

отсутствие аппетита;

подверженность стрессовым ситуациям;

склонность к простудам.

Это основные признаки того, что ваш организм находится в стрессе из-за перевода часов. Могут быть и другие расстройства в виде сложности проснуться утром или быстрой утомляемости в течение дня.

Как подготовится к переходу на летнее время

Стресс из-за смены времени возникает потому, что организм должен резко перестроиться. Ведь если человек все время просыпается в 7 утра, а тут стрелки перевели на час вперед, и он должен все так же просыпаться в 7, то по его биологическим часам будет не 7, а 6 утра. Есть ряд мер, которые стоит принять заранее, чтобы сгладить сбой биологических ритмов.

Ложиться спать раньше

Не стоит сразу пытаться перестроить себя на серьезные изменения. Достаточно за неделю до перевода часов начать ложиться на 15-20 минут раньше, а за пару дней до перехода на летнее время идти спать еще на столько же раньше. Следовательно, утром график пробуждения также подвинуть на аналогичное время.

Не есть на ужин углеводы

Мучные и сладкие продукты на ужин - не очень хорошее решение, поскольку к утру это может обернуться так называемым "углеводным похмельем". Все дело в том, что процесс переваривания таких углеводов довольно сложный, и ночью организм не сможет полностью расслабиться. Перегруженному адаптацией организму придется еще тратить силы на борьбу с последствиями сахарной интоксикации.

Засыпать в тишине

Вспомните, как часто вы засыпаете, включая себе видео или музыку на фоне. Это пагубно сказывается на организме и самочувствии, ведь мозг все еще продолжает воспринимать информацию. Чтобы убрать этот источник стресса для организма, постарайтесь обеспечить тишину и уменьшить освещенность в спальне.

Для этого выключайте телевизор, смартфон, часы и другие девайсы за 30 минут до сна или вообще уберите их из зоны комфорта. Этот совет, кстати, популярен не только во время адаптации организма к сезонному переводу часов.

Утро начинать со света

С утра организм человека должен перестроиться с темноты на свет. Для этого нужно обязательно открыть шторы или включить свет в комнате, пока собираетесь. Также можно включить ритмичную музыку, а в идеале еще и выйти на небольшую прогулку на улицу, чтобы напитаться солнечной энергией.

Это способствует выработке дофамина — так называемого гормона удовольствия, а также серотонина, из которого организм затем синтезирует мелатонин — гормон, способствующий продуктивному сну.

Поддержать иммунитет

Иммунная система после зимы довольно ослабленная, поэтому организм испытывает нагрузки даже без перевода часов. Следовательно, нужно себя как-то подпитывать. Это может быть курс витаминов, но только после консультации с доктором.

Проще всего в данной ситуации - нормализовать свой рацион. Если нет проблем с ЖКТ, то достаточно просто сбалансировано питаться, добавить побольше фруктов и исключить фастфуд.