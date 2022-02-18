В Украине резко выросли цены на хлеб

Цены на хлеб в Украине в феврале по сравнению с январем (за две недели) выросли в среднем более чем на 2 гривни (без малого 10%). Об этом свидетельствуют данные на портале Минфина, сообщает Українські Новини.

Средняя цена хлеба пшеничного (650 грамм) в январе составляла 25,20 грн., а 15 февраля она достигла уровня в 27,70 грн.

При этом в начале февраля пшеничный хлеб подорожал до рекордной за последние пять лет цены – 25,9 грн. Хотя год назад в супермаркетах он стоил 20,46 грн.

Также более чем на 2 гривни подорожал 600-граммовый хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка. В январе 2022 года за буханку в среднем отдавали 23,40 грн., а в феврале - 25,96 грн. Хотя в апреле 2021 года за такой хлеб украинцы платили в среднем 21 гривну.