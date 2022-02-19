Вкусные отбивные по-итальянски: элементарный рецепт

Отбивные – очень вкусное и сытное мясное блюдо, которое можно готовить из разного мяса и под разным соусом. А также можно добавить к ним овощи, например, грибы, помидоры, лук, специи и сыр, которые придадут блюду иной вкус, сообщает Обозреватель.

Кулинар Ирина Чейко поделилась в Instagram рецептом вкусных отбивных со сладким перцем, помидорами и сыром, которые вы с легкостью приготовите дома.

Рецепт отбивных. Источник: скриншот поста кулинара в Instagram

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

грибы – 300 г

помидоры – 4 шт.

перец сладкий – 3 шт.

сыр твердый – 400 г​​​

​​​​​​​растительное масло – 1-2 ст. л.

зеленый лук – пучок

петрушка – пучок

перец черный молотый и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте куриное филе кусочками, переложите на доску и отбейте с двух сторон, поперчите, посолите и обжарьте на растительном масле с двух сторон.

Куриное филе для отбивных

2. Переложите их на противень.

3. Помойте помидоры, зелень.

4. Из помидоров снимите кожуру и порежьте не большими кусочками, так же нарежьте перец и грибы.

Шампиньоны для начинки

5. Петрушку и лук порежьте мелко.

6. Натрите сыр на крупной терке и смешайте все ингредиенты и хорошо перемешивайте.

Приготовление отбивных

7. На филе выложите эту овощную смесь и еще натрите сверху сыр.

8. Отправьте блюдо в духовку на 20 минут.

Подавать отбивные лучше всего горячими, можно с разными соусами.