Вкусные отбивные по-итальянски: элементарный рецепт
Отбивные – очень вкусное и сытное мясное блюдо, которое можно готовить из разного мяса и под разным соусом. А также можно добавить к ним овощи, например, грибы, помидоры, лук, специи и сыр, которые придадут блюду иной вкус, сообщает Обозреватель.
Кулинар Ирина Чейко поделилась в Instagram рецептом вкусных отбивных со сладким перцем, помидорами и сыром, которые вы с легкостью приготовите дома.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- грибы – 300 г
- помидоры – 4 шт.
- перец сладкий – 3 шт.
- сыр твердый – 400 г
- растительное масло – 1-2 ст. л.
- зеленый лук – пучок
- петрушка – пучок
- перец черный молотый и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте куриное филе кусочками, переложите на доску и отбейте с двух сторон, поперчите, посолите и обжарьте на растительном масле с двух сторон.
2. Переложите их на противень.
3. Помойте помидоры, зелень.
4. Из помидоров снимите кожуру и порежьте не большими кусочками, так же нарежьте перец и грибы.
5. Петрушку и лук порежьте мелко.
6. Натрите сыр на крупной терке и смешайте все ингредиенты и хорошо перемешивайте.
7. На филе выложите эту овощную смесь и еще натрите сверху сыр.
8. Отправьте блюдо в духовку на 20 минут.
Подавать отбивные лучше всего горячими, можно с разными соусами.