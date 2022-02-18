Украина скупает собственные долги в кризис

Украина пользуется моментом и скупает собственные подешевевшие долги. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 18 февраля, сообщает Корреспондент.

"Кризис – это не только проблемы, но и возможности. И мы ими пользуемся", – сказал министр.

По его словам, благодаря "сделкам по активному управлению государственного долга" выплаты с погашением еврооблигаций в сентябре будут на $100 млн меньше – составят $912 млн вместо $1 млрд.

Также Минфин выкупил часть ВВП-варрантов, в результате чего "государство Украины владеет 20 процентами" этих деривативов.

"Это дальновидный шаг. Это свидетельство нашей заботы о будущих поколениях, которые не должны жить взаймы", – сказал Марченко.

Министр заверил, что Украина будет вовремя и в полном объеме обслуживать свои долговые обязательства.

Он подчеркнул, что не считает нужным говорить о списании или реструктуризации долгов.