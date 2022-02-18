Украина скупает собственные долги в кризис
Украина пользуется моментом и скупает собственные подешевевшие долги. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 18 февраля, сообщает Корреспондент.
"Кризис – это не только проблемы, но и возможности. И мы ими пользуемся", – сказал министр.
По его словам, благодаря
"сделкам по активному управлению государственного долга" выплаты с погашением еврооблигаций в сентябре будут на $100 млн меньше – составят $912 млн вместо $1 млрд.
Также Минфин выкупил часть ВВП-варрантов, в результате чего
"государство Украины владеет 20 процентами" этих деривативов.
"Это дальновидный шаг. Это свидетельство нашей заботы о будущих поколениях, которые не должны жить взаймы",– сказал Марченко.
Министр заверил, что Украина будет вовремя и в полном объеме обслуживать свои долговые обязательства.
Он подчеркнул, что не считает нужным говорить о списании или реструктуризации долгов.
"Мы слова "списание долгов" даже не употребляем... Долговые обязательства нужно обслуживать вовремя и в полном объеме – это создает доверие и дает возможность в будущем заимствовать под более низкие проценты, сокращать кредитные риски и улучшать кредитные рейтинги", – сказал он.