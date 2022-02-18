Моника Беллуччи восхитила сеть фотосессией для китайского глянца

Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в фантастической фотосессии для китайского глянца Schön. Звезда красовалась на обложке февральского номера, сообщает 24 Канал.

57-летняя актриса очаровала многомиллионную армию поклонников очаровательными фотографиями для страниц модного глянца. Моника в очередной раз доказывает, что выглядеть женственно и привлекательно можно независимо от возраста.

Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы

Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы

Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы

Актриса для фотосессии позировала в черном двухъярусном платье с кожаными перчатками и тренче, который примеряла на обнаженное тело.

Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы

Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы

Также Моника Беллуччи предстала в сексуальном красном платье с глубоким декольте, золотистом платье с бахромой и кожаном костюме.

Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы

Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы

Роскошная фотосессия Моники Беллуччи / Фото из инстаграма актрисы

Стилисты одели итальянку в черное боди, широкие кожаные брюки и жакет, создав необыкновенно стильный образ.