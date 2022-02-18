Фермеры просят продления первого этапа рынка земли

Чтобы выкупить земли, на которые многие фермеры имеют право постоянного пользования, отведенного времени до января 2024 г. может быть недостаточно. Аграрии предлагают продлить этот этап до 10 лет, сообщает AgroPortal.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель Полтавского отделения Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины (АФЗУ) Василий Бурлака.

По его словам, у фермеров сейчас возникает много вопросов по рынку земли: процесс идет, но он очень затяжной. Поэтому сельхозпроизводители, имеющие 20-30 га земли и обрабатывающие участки на основании права постоянного пользования, могут не успеть её выкупить.

"Пока фермер соберет документы, пока их рассмотрит сессия, которая может собираться раз в месяц или раз в три месяца, так уже почти год прошел. И выходит, что остался только год. Мы просто не успеваем. Поэтому просим пересмотреть закон и дать нам на решение этих вопросов срок не в два года, а до десяти. Более того, не у каждого фермера сейчас есть деньги, чтобы выкупить свои 20-30 га", — отмечает Василий Бурлака.

Возникают также проблемы, связанные с передачей земель в распоряжение территориальных общин. Фермеры надеялись, что решать земельные вопросы на местном уровне им будет легче, но есть общины, где это оказалось даже сложнее.