Словенский телеканал показал карту с "российским" Крымом

Словенский телеканал RTV Slovenija во время эфира одной из передач показал карту с "российским" Крымом. Там объяснили такие действия технической ошибкой, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Словении.

"Во вторник словенский канал RTV Slovenija в своей передаче об Украине использовал карту Украины без Крыма. Посольство немедленно отреагировало на такую ситуацию, направив официальное обращение редакции телеканала" , - говорится в заявлении.

Указано, что уже 17 февраля канал обнародовал официальное извинение, объясняя ситуацию технической ошибкой, а не намерения выразить неуважение Украине.