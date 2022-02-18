Китай призвал США учитывать интересы России
Министерство иностранных дел КНР считает, что Соединенные Штаты должны учитывать обеспокоенность РФ и других стран сложной ситуацией на Украине, сообщает ТАСС.
Как подчеркнул в пятницу на брифинге официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь, Вашингтону следует воздержаться от комментариев, нагнетающих и без того непростую обстановку.
"США тем более не должны предпринимать шаги, которые способствуют усилению противостояния", – подчеркнул он.
Так он прокомментировал недавние высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о
"скором вторжении России" на Украину.
"Украинский вопрос нужно урегулировать путем диалога и переговоров, учитывая обоснованную обеспокоенность каждой из сторон, в том числе России", – добавил Вэньбинь.
По словам Ван Вэньбиня, украинский вопрос необходимо решать на основе минских соглашений.
"Нельзя действовать угрозами, прибегая к санкциям и давлению", – уточнил он.