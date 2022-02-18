Симптомы вывиха сустава и алгоритм действий

Вывих – это патологическое состояние, при котором наблюдается смещение суставных поверхностей относительно друг друга.

Вывих может произойти в любом суставе. Типичная ситуация возникновения вывиха – травма. Так, вывих происходит, если движение в суставе оказывается чрезмерным (выходящим за пределы нормальной подвижности). Как правило, это происходит в результате падения: например, человек падает на отведенную назад руку и получает вывих плеча. Также к вывиху может привести удар в область сустава. Вывихи, возникшие по причине травмы, называются травматическими.

Вывих может иметь и нетравматическое происхождение. В этом случае он обусловлен разрушением суставных концов костей в результате таких заболеваний, как полиомиелит, остеомиелит, артрит, артроз, туберкулёз. Подобные вывихи называются патологическими.

Выделяют также врожденные вывихи. Патология в этом случае возникает ещё на внутриутробном этапе развития плода.

Симптомы вывиха сустава, алгоритм действий при вывихе и правила иммобилизации - смотрите более подробно в видео.