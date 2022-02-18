Руководство Европейской народной партии посетит Украину

Руководство крупнейшей в Европарламенте группы Европейской народной партии посетит Украину и Литву на фоне российской угрозы, сообщает Европейская правда.

Визит пройдет с 20 по 23 февраля.

"Нашим визитом мы демонстрируем нашу безоговорочную поддержку Украине и нашим партнерам из ЕС и НАТО в защите наших союзников и нашего европейского образа жизни" , – сказал Манфред Вебер, депутат Европарламента, глава группы ЕНП, который возглавит делегацию.

В Киеве делегация встретится со спикером парламента Русланом Стефанчуком, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром обороны Алексеем Резниковым, а также представителями партий-побратимов ЕНП. Вместе с народными депутатами делегация посетит Аллею Небесной Сотни.

В Вильнюсе делегация посетит расширенную боевую группу передового присутствия НАТО в Рукле и примет участие в конференции высокого уровня безопасности стран Балтии.