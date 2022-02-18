Лавров отреагировал на отказ Украины от прямого диалога с ОРДЛО
Российская сторона "серьезно озабочена" отказом Украины от прямого диалога с представителями ОРДЛО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Никосом Дендиасом, сообщает Лента.Ру.
"Мы подчеркнули безальтернативность выполнения Минских договоренностей во всей их полноте и во всей их последовательности. И конечно же, с нашей стороны была подчеркнута серьезная озабоченность продолжающимися заявлениями официального Киева о том, что они не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском", — отметил дипломат, назвав действия Киева прямым вызовом и прямым отказом соблюдать Минские соглашения.
Лавров также призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ указывать инициаторов нарушения прекращения огня на Донбассе. Он заявил, при подсчете жертв среди мирных граждан и разрушений в гражданском секторе якобы выяснилось, что в ОРДЛО несут большие потери, чем Украина.
"Сейчас, когда Специальная мониторинговая миссия освещает последние события (...) мы опять обращаем внимание на то, что она делает это обезличенно, (...) не указывая, кто ведет основную часть обстрелов и где основная часть разрушений", — заявил Лавров, комментируя обострение на Донбассе.