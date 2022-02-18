Лавров отреагировал на отказ Украины от прямого диалога с ОРДЛО

Российская сторона "серьезно озабочена" отказом Украины от прямого диалога с представителями ОРДЛО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Никосом Дендиасом, сообщает Лента.Ру.

"Мы подчеркнули безальтернативность выполнения Минских договоренностей во всей их полноте и во всей их последовательности. И конечно же, с нашей стороны была подчеркнута серьезная озабоченность продолжающимися заявлениями официального Киева о том, что они не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском" , — отметил дипломат, назвав действия Киева прямым вызовом и прямым отказом соблюдать Минские соглашения.

Лавров также призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ указывать инициаторов нарушения прекращения огня на Донбассе. Он заявил, при подсчете жертв среди мирных граждан и разрушений в гражданском секторе якобы выяснилось, что в ОРДЛО несут большие потери, чем Украина.