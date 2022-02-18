Ляшко назвал сроки завершения пика COVID-волны

Украина через 2-3 недели пройдет пик заболеваемости COVID-19.﻿ Об этом, ссылаясь на комментарий министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко журналистам, сообщает УНИАН.

Он отметил, что сейчас Украина проходит пик заболеваемости.

В то же время, по его словам, за последние две недели происходит снижение заболеваемости COVID-19, уменьшается количество случаев госпитализации.

"Сегодня уже у нас лишь 40% коек, которые выделены под COVID, заняты пациентами, а еще меньше занято коек пациентами, нуждающимися в кислородной терапии" , – отметил Ляшко.

По его словам, три последних дня в Украине количество выписанных из больниц преобладает над количеством госпитализированных – как взрослых, так и детей.