Ляшко назвал сроки завершения пика COVID-волны
Украина через 2-3 недели пройдет пик заболеваемости COVID-19. Об этом, ссылаясь на комментарий министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко журналистам, сообщает УНИАН.
Он отметил, что сейчас Украина проходит пик заболеваемости.
В то же время, по его словам, за последние две недели происходит снижение заболеваемости COVID-19, уменьшается количество случаев госпитализации.
"Сегодня уже у нас лишь 40% коек, которые выделены под COVID, заняты пациентами, а еще меньше занято коек пациентами, нуждающимися в кислородной терапии", – отметил Ляшко.
По его словам, три последних дня в Украине количество выписанных из больниц преобладает над количеством госпитализированных – как взрослых, так и детей.
Он отметил, что через 2-3 недели будет пройден пик заболеваемости и
"мы будем идти вниз, если не будет никаких дополнительных непредвиденных особенностей самого штамма коронавируса".