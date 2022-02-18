Глава Мюнхенской конференции раскритиковал власти России

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер считает ошибкой отсутствие представителей правительства России на этом форуме, сообщает Deutsche Welle.

Основной темой встречи в Мюнхене, по словам немецкого политика, станет вопрос, "что же необходимо сделать, чтобы российская сторона наконец оставила этот угрожающий сценарий вдоль украинской границы и вернулась за стол дипломатических переговоров".

Вольфганг Ишингер назвал "притянутыми за уши" требования РФ предоставить ей "гарантии безопасности", поскольку НАТО, как напомнил Ишингер, за последние 18 лет не сделала ни шага к дальнейшему расширению на восток.

"С какой стати сейчас, спустя 18 лет, поднимать этот вопрос? Членство Украины в НАТО не обсуждается" , - сказал он.

По мнению политика, за российскими требованиями к Западу на деле скрывается более глубокое желание вернуться к ситуации, в которой Россия была бы окружена подчиненными ей странами, вынужденными отказаться "от своей полной независимости". Но "из этого, конечно же, ничего не выйдет", предупредил глава Мюнхенской конференции по безопасности.