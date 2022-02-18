Глава Мюнхенской конференции раскритиковал власти России
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер считает ошибкой отсутствие представителей правительства России на этом форуме, сообщает Deutsche Welle.
Основной темой встречи в Мюнхене, по словам немецкого политика, станет вопрос,
"что же необходимо сделать, чтобы российская сторона наконец оставила этот угрожающий сценарий вдоль украинской границы и вернулась за стол дипломатических переговоров".
Вольфганг Ишингер назвал "притянутыми за уши" требования РФ предоставить ей "гарантии безопасности", поскольку НАТО, как напомнил Ишингер, за последние 18 лет не сделала ни шага к дальнейшему расширению на восток.
"С какой стати сейчас, спустя 18 лет, поднимать этот вопрос? Членство Украины в НАТО не обсуждается", - сказал он.
По мнению политика, за российскими требованиями к Западу на деле скрывается более глубокое желание вернуться к ситуации, в которой Россия была бы окружена подчиненными ей странами, вынужденными отказаться "от своей полной независимости". Но "из этого, конечно же, ничего не выйдет", предупредил глава Мюнхенской конференции по безопасности.
"Здесь, в Мюнхене, мы хотим снова собраться, чтобы сказать: каждое европейское государство должно иметь возможность самостоятельно определять свою судьбу. И при этом не угрожать другим", - сказал Ишингер, добавив, что "никто не угрожает России".