Запад проиграл "первый раунд" против РФ и Беларуси – Лукашенко

Запад проиграл "первый раунд" против РФ и Беларуси – Лукашенко
Фото: president.gov.by

Лукашенко считает, что России и Беларуси в начале года нужно настроиться на успешное противодействие давлению Запада. Об этом, ссылаясь на переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве, сообщает BELTA﻿.

"РФ и Беларуси важно в начале года настроиться так, чтобы успешно противодействовать давлению", – сказал Лукашенко.

Кроме того, он заявил, что страны Запада "проиграли "первый раунд" своей кампании против России и Беларуси".

Путин, в свою очередь, отметил, что РФ и Беларусь "серьезно продвинулись в строительстве Союзного государства" в прошлом году.

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