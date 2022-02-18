Запад проиграл "первый раунд" против РФ и Беларуси – Лукашенко
Лукашенко считает, что России и Беларуси в начале года нужно настроиться на успешное противодействие давлению Запада. Об этом, ссылаясь на переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве, сообщает BELTA.
"РФ и Беларуси важно в начале года настроиться так, чтобы успешно противодействовать давлению", – сказал Лукашенко.
Кроме того, он заявил, что страны Запада
"проиграли "первый раунд" своей кампании против России и Беларуси".
Путин, в свою очередь, отметил, что РФ и Беларусь
"серьезно продвинулись в строительстве Союзного государства" в прошлом году.